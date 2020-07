politur am donnerstag / 9. juli

Im September wird in Düsseldorf gewählt und auch für die nächste Bundestagswahl 2021 machen sich manche schon bereit. Außerdem geht es um die deutsche Präsidentschaft im Rat der EU. Das und mehr in der politur mit Paula Blaschke.

Frischer Wind im Bundestag

Interview von Paula Blaschke mit Max Oehm (Mitinitiator von Brand New Bundestag) | Thema: Brand New Bundestag möchte neue, junge Politiker in den Bundestag bringen. Und zwar direkt zur nächsten Wahl 2021.

Die Diskussion um Podiumsdiskussionen

Bericht: Lena Harjes | Thema: Am Dienstag hat der AStA der Heine-Uni ein virtuelles Duell zur OB-Wahl im September organisiert. Eingeladen waren aber nur vier Kandidierende. Das hat im Vorfeld zu Kritik geführt.

Gemeinsam im Rat der EU

Moderation: Paula Blaschke | Thema: Seit Anfang des Monats hat Deutschland die Ratspräsidentschaft des Rats der EU inne. Fünf Themen sollen da besonders im Vordergrund stehen.