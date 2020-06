insider am mittwoch / 27. mai

Der Blick an die Hochschulen im insider: An der Heine-Uni soll bald eine Mensa To-Go eröffnen, an der Kunstakademie gestaltet sich die Online-Lehre vor allem für künstlerische Aktivitäten als schwierig. Und: Wo können wir nach der Vorlesungszeit Urlaub machen? Das und vieles mehr gibt’s im insider mit Tim Neumann.

Mensa To-Go

Bericht: Lena Harjes | Thema: Wegen der Corona-Pandemie sind die Düsseldorfer Mensen seit zwei Monaten geschlossen. Bald soll es aber wieder Essen geben – im To-Go-Betrieb. An vielen Hochschulen gibt es solche To-Go-Cafeterien schon seit einiger Zeit.

Kunst online?

Interview von Tim Neumann mit Deniz Saridas und Michael Driesch(AStA der Kunstakademie) | Thema: Die Online-Lehre stellt die Kunstakademie vor große Herausforderungen. Was sich die Studis vom Rektorat wünschen hört ihr hier.

Wissenschaft bloggen

Interview von Tim Neumann mit Dr. Anna Soßdorf und Dr. Amrei Bahr | Thema: Wissenschaftliche Themen einfach und kurz verständlich machen. Das ist gar nicht so leicht. Daran arbeiten aber gerade Studierende der Heine-Uni im Rahmen eines Seminars mit einem Wissenschaftsblog.

Virtuelles Nachleben?

Bericht: Adrian Osborne | Thema: Was wäre, wenn man sich nach dem Tod in ein virtuelles Nachleben beamen könnte? Die Serie „Upload“ zeigt wie sowas möglich wird.

Urlaub in Deutschland

Bericht: Judith Deußen | Thema: Durch Corona wird reisen dieses Jahr schwieriger als sonst. Das gibt uns Zeit Deutschland vielleicht nochmal neu kennenzulernen. Wir haben Euch ein paar Orte herausgesucht, wo Ihr auch in Deutschland ein wenig entspannen könnt.

Die seltsamen Vorhersagen der Simpsons

Bericht: Dustin Heye | Thema: Schon seit etlichen Jahren sind die Simpsons dafür bekannt, dass sie gewisse Ereignisse aus der Realität vorhergesagt haben, die dann eingetroffen sind. Nun glauben Fans in einer älteren Folge eine Vorhersage zu der Verbreitung des Coronavirus zu erkennen.

Forschung rund um das Corona-Virus

Bericht: Albert Werner | Thema: Die Wissenschaft forscht in alle Richtungen, wenn es um das Coronavirus geht. Am Universitätsklinikum in Düsseldorf wird beispielsweise die Behandlung mit dem Medikament Remdesivir getestet.

