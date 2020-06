Webinare im Sommer 2020

Hochschulradio Düsseldorf bietet in diesem Semester in Zusammenarbeit mit KUBUS eine Webinarreihe auf zoom an. Die Webinare finden immer montags statt. Einige beinhalten eine Praxisaufgabe, die dann freitags besprochen wird. Das sind die Webinare:

Montag Freitag Webinar 08.06.20 / 12.06.20 Journalistische Inhalte in Instagram Stories 15.06.20 / 19.06.20 Verantwortung im Journalismus 22.06.20 Schreiben fürs Hören 26.06.20 Nachrichtenformate bei verschiedenen Sendern 29.06.20 / 03.07.20 Nachrichten im Radio 06.07.20 / 10.07.20 Kulturjournalismus: Rezensionen zu (Video-)Schauspiel, Comedy und Büchern 13.07.20 / 17.07.20 Grundlagen Videodreh 20.07.20 Reportageformen 27.07.20 Sprechen im Radio 03.08.20 Themenfindung und O-Töne: Wie komme ich an alles für meinen Radiobeitrag beim Campusradio? 10.08.20 Das Spiel mit den Realitäten (Die Glosse) 17.08.20 Wissenschaftsjournalismus

Der zoom-Zugang wird in den kommenden Tagen hier gepostet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Studierende der Heinrich-Heine-Universität können die Webinarreihe auch als Workshop für KUBUS nutzen und für die erfolgreiche Teilnahme 2CP erhalten. Dazu ist eine Anmeldung im HIS notwendig.