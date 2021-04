Was erwartet Euch dieses Semester bei Sprech-Kontakte?

6. Mai 2021, 19 Uhr

SPRECHKONTAKTE-Talk mit Marion Cress über Change-Prozesse



Zu Gast ist Marion Cress, eine freiberufliche Sprech- und Kommunikationstrainerin aus Mülheim an der Ruhr, die die Sprechkontakte mehr oder weniger von Anfang an kennt und begleitet hat. Sie weiß einiges aus der langen Geschichte der SPRECHKONTAKTE (seit 1982 an der Universität Duisburg) zu berichten und wir werden gemeinsam über Change-Prozesse reden. (Wiederholung der Sendung am 13. Mai 2021, 19. Uhr)



Im Anschluss an die Sendung sind alle Interessierten, die Fragen haben, selbst einen Beitrag zum Thema geben möchten oder einfach nur miteinander über das Gehörte plaudern möchten, herzlich zum Video-Chat eingeladen. Kommen Sie ab 19.55 Uhr in meinen Videokonferenz-Raum https://hhu.webex.com/meet/mpabst-weinschenk — Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.



3. Juni 2021, 19 Uhr

SPRECHKONTAKTE-Talk mit Franziska Trischler und Marie Brodschelm über die Arbeit als Sprecherzieher*in und Trainer*in in Corona-Zeiten



Franziska Trischler arbeitet an der Universität Freiburg und ist 2. Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung (DGSS) e. V., dem Berufsverband der Sprechwissenschaftler*innen und Sprecherzieher*innen, deren überwiegende Zahl freiberuflich tätig ist. Wie hat Corona ihr Arbeitsfeld verändert? Was tut der Berufsverband für seine Mitglieder? Marie Brodschelm hat gerade ihren Bachelor in Sprechwisssenschaft an der Universität Halle abgeschlossen und versucht, in den Berufsalltag einzusteigen. Auf welche Schwierigkeiten stößt sie als dabei im Trainings- und Kommunikationsbereich? (Wiederholung der Sendung am 10. Juni 2021, 19 Uhr)



Im Anschluss an die Sendung sind alle Interessierten, die Fragen haben, selbst einen Beitrag zum Thema geben möchten oder einfach nur miteinander über das Gehörte plaudern möchten, herzlich zum Video-Chat eingeladen. Kommen Sie ab 19.55 Uhr in meinen Videokonferenz-Raum https://hhu.webex.com/meet/mpabst-weinschenk — Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.



Juli 2021, 19 Uhr

SPRECHKONTAKTE-Talk mit Peter Schreuder über die Arbeit als Mediator und Coach in Corona-Zeiten



Peter Schreuder hat eine feste Anstellung in der Personalentwicklung bei Henkel aufgegeben und arbeitet nun seit 15 Jahren freiberuflich als Mediator und Coach. Seit 2007 hat Peter Schreuder auch die Sprechkontakte begleitet und mitorganisiert. Wie viel Mut braucht man für die Selbständigkeit? Und wie hat sich die Trainerszene in den letzten Jahren verändert? Wie funktioniert Beratung mit Hygienekonzept? Diese und weitere Fragen besprechen wir in der Sendung. (Wiederholung der Sendung am 8. Juli 2021, 19 Uhr)



Im Anschluss an die Sendung sind alle Interessierten, die Fragen haben, selbst einen Beitrag zum Thema geben möchten oder einfach nur miteinander über das Gehörte plaudern möchten, herzlich zum Video-Chat eingeladen. Kommen Sie ab 19.55 Uhr in meinen Videokonferenz-Raum https://hhu.webex.com/meet/mpabst-weinschenk — Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.