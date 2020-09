soundskala im september / 2. september

Musik als Protestform hat es immer bereits gegeben. In der soundskala im September erleben wir angesichts der aktuellen Debatten auch deshalb den ein oder anderen Song oder Interpret*in, der/die sich auch besonders mit dem Thema auseinandersetzt. Euer Tourguide durch die Fülle der neuen Songs und Alben ist wie immer Dennis Rettberg

Außerdem stehen heute zwei neue Alben im besonderen Fokus. Aluna Francis (bekannt vom Elektroduo AlunaGeorge) ist nämlich mit einem neuen (Solo-)Album unterwegs. Seit Freitag ist „Renaissance“ draußen. Wir prüfen was das Album alles kann. Parallel gehen wir in den englischen Indie und checken das langerwartete Debüt der Indie-Poprocker Sea Girls. Wird „Open Up Your Head“ der jahrelangen Warterei gerecht?

Die Playlist

Der ultimative Service – alle Songs aus der Sendung fix und fertig zum Selber-In-Die-Playlist-Laden; alphabetisch sortiert. Have Fun!

Die Kurztipps – Songs kurz angespielt