soundskala im november / 11. november

November – der Tristesstemonat, eine Zeit der farbigen Blätter und leiser Musik. In diesem Monat will die soundskala dem einen Riegel vorschieben und da auch mal etwas krachigere Songs dagegen setzen. Deshalb gibt es zum Beispiel neue Alben von Nothing But Thieves oder beabadoobee in der Besprechung. Wie immer führt euch Dennis Rettberg durch die Sendung.

Die Playlist

Der ultimative Service – alle Songs aus der Sendung fix und fertig zum Selber-In-Die-Playlist-Laden; alphabetisch sortiert. Have Fun!

Die Kurztipps – Songs kurz angespielt