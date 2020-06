soundskala im mai / 13. mai

Dunkle Wolken ziehen auf – in der Isolation kann das durchaus mal passieren in diesen verrückten Zeiten aktuell. Die soundskala im Mai zeigt diesmal, dass auch Musikerinnen und Musiker sich mit ihren dunklen Seiten beschäftigen. Zum Beispiel geht es um das neue Album von Paramore-Frontfrau Hayley Williams, die in „Petals For Armor“, ihrem Solo-Debüt, sehr persönliche Seiten zeigt. Euer Mann für Entdeckungen, neue Playlist-Tipps und Albumbesprechungen ist wie immer Dennis Rettberg!

Es geht aber auch anders! Das zeigt der Berliner Produzent Andrew Applepie. Der studierte Psychologe ist seit einigen Jahren als Musiker aktiv und sagt im soundskala Interview, dass er von Corona gar nicht so sehr betroffen ist. Mehr könnt ihr hier nachhören.

Und abseits dessen gibt es natürlich wieder jede Menge neue Songs für eure Playlists, die ihr entdecken könnt! Let’s Go!

Die Playlist

Der ultimative Service – alle Songs aus der Sendung fix und fertig zum Selber-In-Die-Playlist-Laden; alphabetisch sortiert. Have Fun!

Die Kurztipps – Songtipps kurz angespielt