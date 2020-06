soundskala im juni / 10. juni

Was lange verschoben wird, wird endlich gut? Für eine DER Popbands der Gegenwart, The 1975, war der Weg zu ihrem neuen Album „Notes On A Conditional Form“ jedenfalls sehr lang und mit vielen Problemen gepflastert. Seit Ende Mai ist jetzt aber das Album, nach einigen Verschiebungen, endlich draußen. In der soundskala blickt Dennis Rettberg, euer Guide durch den Dschungel der Musikreleases, in das Album rein und sagt ob sich es lohnt. Außerdem in der Sendung: das neue Album der Punk-Rock Band Sports Team und neue Singles von Connie Constance, Easy Life oder Dream Wife!

Die Playlist

Der ultimative Service – alle Songs aus der Sendung fix und fertig zum Selber-In-Die-Playlist-Laden; alphabetisch sortiert. Have Fun!

Die Kurztipps – Songtipps kurz angespielt