rushhour am mittwoch / 9. dezember

Das Jahr ist zwar noch nicht ganz um, aber wir blicken trotzdem schonmal zurück – auf alles was 2020 politisch und gesellschaftlich wichtig war. Für HHU-Rektorin Anja Steinbeck gab es zum Beispiel eine besondere Auszeichnung: Sie ist Hochschulmanagerin des Jahres. Das und mehr – in der rushhour mit Judith Deußen.

„Hochschulmanagerin des Jahres“

Bericht: Maya Gadomski | Thema: … so darf sich HHU-Rektorin Prof. Dr. Anja Steinbeck von nun an nennen. Die Auszeichnung wird jährlich verliehen und zeichnet in diesem Jahr besonderes Engagement während Krisenzeiten aus. Rektorin Steinbeck hat die Jury aber auch in anderen Punkten überzeugen können.

Coronatest mit dem Handy?

Bericht: Isabell Huth | Thema: Mit unseren Smartphones können wir mittlerweile alles Mögliche machen. Bald könnten sie sogar eventuelle Coronavirus-Infektionen feststellen. Das funktioniert mit bestimmten Lichteffekten.

Neue Anschaffung an der RSH

Bericht: Julia Vollmer | Thema: An der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf gibt es einen neuen, selbstspielenden Flügel. Der hilft den Studierenden bei ihrem Lernprozess und hat verschiedene Funktionen.

Bye bye, 2020!

Bericht: Adrian Osborne | Thema: 2020 ist viel passiert. Unser Redakteur schaut auf die wichtigsten Ereignisse zurück und fasst sie für euch zusammen.

