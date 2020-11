rushhour am mittwoch / 4. november

Die ganze Welt schaut in die USA, und wir in der rushhour natürlich auch. Wie ist der aktuelle Stand der Präsidentschaftswahlen und wie könnte es weitergehen? Diese Fragen versuchen wir zu klären. Und musikalischen Input gibt es auch – in der rushhour mit Delband Nabizadeh.

Donald Trump vs. Joe Biden

Interview: Delband Nabizadeh mit Dr. Gregor Zons (Institut für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung an der HHU) | Thema: Donald Trump und Joe Biden liefern sich aktuell ein Kopf-an-Kopf Rennen bei der Wahl zum US-Präsidenten. Wir haben nachgefragt wie der aktuelle Stand ist und was das für die USA bedeutet.

Aptostichus barackobamai

Bericht: Anna Kliewer | Thema: Viele Tiere sind nach einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten benannt. Hier hört ihr, um wen es sich genau handelt und wie die Tiere zu ihrem Namen kamen.

Maskenpflicht überall

Bericht: Adrian Osborne | Thema: Seit Anfang der Woche gibt es in Düsseldorf neue Regelungen, um weitere Neuinfektionen mit dem Corona-Virus zu vermeiden. Darunter zählt auch eine erweiterte Maskenpflicht und viele Schließungen.

Corona überwunden.. oder auch nicht

Bericht: Judith Deußen | Thema: Eine überstandene Corona-Infektion bedeutet nicht, dass man damit über den Berg ist. Viele leiden trotzdem noch an Langzeitfolgen, wie Husten oder Müdigkeit. Warum das so ist, versuchen Ärztinnen und Ärzte derzeit herauszufinden.

„Was ist dein Hype?“

Interview: Delband Nabizadeh mit CHILDREN (Future Retro-Pop Band) | Thema: Mal auf deutsch, mal auf englisch. Mal eher melancholisch und ruhig, mal Ohrwurm-Charakter und funky. Steffi & Laura erzählen im Interview, was sie ausmacht.

