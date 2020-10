rushhour am mittwoch / 28. oktober

Das Coronavirus beschäftigt uns auch in der heutigen Sendung. Wir schauen was Corona mit unserer Psyche anstellt, und wie wir uns die Zeit zu Hause schön machen können. Außerdem sprechen wir über unterschiedliche Zeitwahrnehmungen und stellen coole Orte in Düsseldorf vor. Das und mehr – in der rushhour mit Delband Nabizadeh.

Was Corona mental mit uns macht

Bericht: Judith Deußen | Thema: Psychische Probleme nehmen besonders jetzt durch die Corona-Pandemie zu, weil die neuen Umstände viele Menschen belasten. Die Stadt Düsseldorf hat eine Hotline eingerichtet für Menschen, die psychische Beratung brauchen.

Ähnlichkeit von Menschen & Schimpansen

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Freundschaften sind schon eine schwierige, aber tolle Sache. In der Jugend haben wir viele von ihnen, aber mit dem Alter beschränken wir uns eher auf die wirklich Wichtigen. Eine Studie aus den USA hat jetzt herausgefunden, dass das bei Schimpansen genauso ist.

Time To Play

Bericht: Adrian Osborne | Thema: Social Distancing erträglicher machen? Das geht aktuell mit zwei Videospielen, die gerade sehr beliebt sind und immer häufiger runtergeladen werden. Wir stellen euch „Among Us“ und „Fall Guys: Ultimate Knockout“ vor und erklären was sie ausmacht.

Time flies

Bericht: Greta Stangner | Thema: Manchmal scheint eine Stunde wie eine Ewigkeit und manchmal könnte sie nicht schneller vorbei sein. Aber woran liegt es, dass Menschen die gleich Zeitspanne komplett unterschiedlich einschätzen und wahrnehmen?

Düsseldorf Tipps für Newbies

Bericht: Judith Deußen | Thema: Düsseldorf hat viel zu bieten. Wir geben euch einen Überblick über Film, Kultur und Freizeitangebote für Studis.

Anmerkung: Durch die neuen Corona-Maßnahmen von heute hat sich einiges verändert. Ihr könnt den Tipps aber eigentlich immer nachgehen – wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht :)

Vertrauen wir der Corona-Warn-App?

Talk: Delband Nabizadeh mit Greta Stangner und Judith Deußen | Thema: Wir tauschen uns darüber aus, ob wir die Corona-Warn-App nutzen und was unsere Erfahrungen sind.

