rushhour am mittwoch / 21. oktober

Viele verschiedene Themen heute von uns für euch. Wir schauen z.B. auf die Palliativmedizin in Pandemie-Zeiten und sprechen über einen neuen Hashtag, der gerade auf eine wichtige Sache aufmerksam macht. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet woher eigentlich der Begriff Quarantäne stammt, dann können wir auch da behilflich sein! Diese und weitere Themen – in der rushhour mit Tobias Schlemper.

PallPan – Palliativmedizin in Pandemiezeiten

Interview: Tobias Schlemper mit Dr. Martin Neukirchen (Uniklinik Düsseldorf, Leitender Arzt des Projekts „PallPan“) | Thema: Beim Projekt „PallPan“ wird untersucht, wie die Versorgung von Menschen mit schweren Krankheiten während einer Pandemie aussieht. Dabei gibt es viele Probleme, die auf die Palliativmedizin zukommen.

#ichwill

Bericht: Judith Deußen | Thema: In Unternehmen ist die Frauenquote in höheren Positionen immer noch sehr niedrig. Genau darauf macht die Aktion #ichwill aufmerksam. Das Ziel ist es, mehr Frauen in Führungspositionen auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen.

Was dürfen wir aktuell und was nicht?

Bericht: Adrian Osborne | Thema: Die zweite Welle des Coronavirus ist jetzt auch in Düsseldorf angekommen. Bei den ganzen neuen Regeln verliert man leicht den Überblick: Was dürfen wir aktuell machen und was nicht? Wir fassen euch die wichtigsten Maßnahmen zusammen.

Beratungsstelle für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Im Studium kann es für manche schwieriger werden als für andere. Meistens liegt das auch an psychischen oder physischen Erkrankungen. An der Heine-Uni gibt es für solche Fälle eine Beratungsstelle. Wie die Unterstützung aussieht, hört ihr hier.

Qua­ran­tä­ne, die. (Substantiv, feminin)

Bericht: Alina Dobberahn | Thema: Die Quarantäne ist spätestens seit Corona jedem bekannt. Aber woher kommt eigentlich das Wort Quarantäne? Spoiler: Aus Italien.

die rushhour – immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr!