Die Stadt Düsseldorf hat viele Pläne für die Zukunft: „Klimahauptstadt“ werden. Wir schauen uns an wie Oberbürgermeister Stephan Keller das umsetzen will. Außerdem ist der 20. Januar ein historisches Datum und Donald Trump hat in seinen letzten Tagen im Amt für viel Diskussion gesorgt. Diese und mehr Themen – in der rushhour mit Judith Deußen.

„Klimahauptstadt“ Düsseldorf

Bericht: Isabell Huth | Thema: Düsseldorf hat seit November mit Dr. Stephan Keller einen neuen Oberbürgermeister und wird jetzt schwarz-grün regiert. Eines der neuen Regierungsziele ist es Düsseldorf bis 2035 klimaneutral zu machen. Aber wie soll das funktionieren?

Trump und das 2. Impeachment-Verfahren

Bericht: Adrian Osborne | Thema: Der Demokrat Joe Biden ist neuer Präsident der USA. Das war aber für viele im Weißen Haus trotzdem kein Grund, Trump nicht doch impeachen zu wollen. Hier hört ihr die Infos zum 2. Impeachment-Verfahren.

Warum der 20. Januar ein historischer Tag ist

Bericht: Julia Vollmer | Thema: Vor genau 75 Jahren gab es in Deutschland die ersten freien Wahlen. Das erste Mal nach der Weimarer Republik und dem NS-Regime. Die Wahlen beruhten auf demokratischen Prinzipien.

Das zentrale Nervensystem und Covid-19

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Es gibt neue Erkenntnisse zu Covid-19 und wie das Virus das zentrale Nervensystem angreifen kann. An den Forschungen waren auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Heine-Uni dabei.

