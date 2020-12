rushhour am mittwoch / 2. dezember

Wir haben heute die drei besten Weihnachtsfilme für euch im Angebot und schauen auf die Planung des Drive-In Weihnachtsmarkts in Düsseldorf. Außerdem geht es um die Frage: Wie werde ich geduldiger? Diese und weitere Themen – in der rushhour mit Judith Deußen.

Weihnachtsmarkt aus dem Auto?

Bericht: Isabell Huth | Thema: Die Stadt Düsseldorf und der Veranstalter D.Live haben in den letzten Wochen an einem Konzept für einen Drive-In Weihnachtsmarkt in Düsseldorf gearbeitet. Bei der Umsetzung kam es aber zu Problemen. Hier hört ihr alle Hintergründe.

Literatur in einem Satz

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Es gibt ein neues Online-Tool, das uns in Zukunft bei der wissenschaftlichen Recherche helfen könnte. Da werden Werke in einem einzigen Satz zusammengefasst. Auf dieser Demoseite könnt ihr das Ganze ausprobieren.

Top 3 Christmas Movies

Bericht: Adrian Osborne | Thema: Es gibt viele Filmklassiker, die ihr euch jetzt im Winter anschauen könnt. Aber welche lohnen sich am Meisten? Unser Redakteur stellt euch seine drei liebsten Filme vor.

Wie wir geduldiger werden

Bericht: Lennard Hammer | Thema: Während der Corona-Pandemie sind Menschen im Alltag oft ungeduldig. Mit dem Glückshormon „Serotonin“ können wir dem entgegenwirken. Auch Schokolade kann da helfen.

Mission: Das Spreaden übertriebener Freshness

Interview: Delband Nabizadeh mit Pudeldame (Electro-Pop Band) | Thema: Neu bei ZDFneo in der „Late Night Alter“ Show ist die Band Pudeldame. Was sie da alles treiben und welche Erfahrungen sie in Berlin gemacht haben, erzählen Jonas und David im Interview. Das Ziel bleibt aber immer gleich: Das Spreaden übertriebener Freshness.

