rushhour am mittwoch / 18. november

Letzte Woche Karneval, diese Woche quasi schon Weihnachten. In der rushhour ist also immer was los. Heute geht es um das Filmfest Düsseldorf und um die 5. Sendung von unseren CampusTV Kolleginnen und Kollegen. Außerdem stellen wir euch eine neue App vor. Weitere Themen – in der rushhour mit Delband Nabizadeh.

Die 5. Sendung von CampusTV

Interview: Delband Nabizadeh mit Alina Bremer (Moderatorin der 5. CampusTV Sendung) | Thema: CampusTV hat alle Highlights des Sommersemesters 2020 in ihrer neuen Sendung zusammengefasst. Was euch da erwartet, und wie die Vorbereitungen dazu abliefen, hört ihr im Interview. Hier kommt ihr zu der Sendung, sie ist jederzeit abrufbar.

Darf ich das?

Bericht: Judith Deußen | Thema: Wisst ihr genau, was aktuell irgendwo in Deutschland alles erlaubt ist und was nicht? Es gibt immer wieder neue Corona-Maßnahmen, da kann man schonmal den Überblick verlieren. Eine neue App namens „Darf ich das“ will genau dieses Problem lösen.

400km von der Erde entfernt

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Nicht nur Sterne funkeln am Himmel, auch die Internationale Raumstation (kurz: ISS) kann manchmal von der Erde aus gesehen werden. Die USA hat jetzt eine neue Crew zur ISS geschickt. Und diese Raumfahrt ist für die USA ein bedeutsamer Meilenstein.

Weihnachten steht vor der Tür

Bericht: Adrian Osborne | Thema: In knapp einem Monat ist Weihnachten. Wenn ihr noch gar nicht in Weihnachtsstimmung seid, dann könntet ihr ein paar Tipps gebrauchen. Spoiler: Spekulatius und Lebkuchen helfen!

Filmfest Düsseldorf 2020

Interview: Delband Nabizadeh mit Alina Dobberahn (Moderatorin des diesjährigen Filmfests) | Thema: Heute startet das Filmfest der Heinrich-Heine-Universität. Erstmals findet das Kurzfilmfestival komplett digital statt. Wir schauen hinter die Kulissen.

