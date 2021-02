rushhour am mittwoch / 18. februar

Am Aschermittwoch liegt Karneval endgültig hinter uns. Darum werfen wir nochmal einen Blick auf die verschiedenen Hintergründe von Karneval. Aber auch auf aktuelle Themen, wie das Super-Wahljahr 2021 und die Studi-Proteste in der Türkei. Viele verschiedene Themen – in der rushhour mit Judith Deußen.

Aschermittwoch und seine Bedeutung

Bericht: Svenja Hein | Thema: Der Mittwoch nach Karneval wird Aschermittwoch genannt. Woher kommt diese Bezeichnung und was bedeutet sie für uns?

Was ist Karneval?

Bericht: Wiebke Howestädt | Thema: Normalerweise ziehen sich Karnevalsfans ihr Kostüm an, treffen sich mit Freunden in der Stadt, schauen den Zug und feiern bis in die Morgenstunden. Wie ist dieser Brauch entstanden?

Karneval international

Bericht: Julia Leonhardt | Thema: Nicht nur bei uns im Rheinland, sondern weltweit wird Karneval gefeiert. Hier erfahrt Ihr, wie der Karneval in anderen Ländern aussieht.

Superwahljahr 2021

Bericht: Justus Stelly | Thema: In diesem Jahr stehen viele Wahlen bevor: 6 Landtagswahlen und die Bundestagswahl liegen vor uns. Wenn Ihr noch nicht so ganz genau wisst, was Ihr wählen wollt, dann wäre der Wahl-O-Mat etwas für Euch.

Demonstrationen in der Türkei

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Auch wenn die Welt trotz der Corona-Pandemie recht still steht, geht es politisch weiter. In der Türkei Demonstrieren Studierende seit Anfang des Jahres gegen ihren neuen Rektor. Hier hört Ihr alle Einzelheiten.

Vorlesungsfreie Zeit

Bericht: Julia Vollmer | Thema: Das Gute an der Klausuren- und Hausarbeitsphase ist, dass danach die vorlesungsfreie Zeit beginnt. Und dieser Zeit hat Julia Vollmer einen Brief geschrieben.

