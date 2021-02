rushhour am mittwoch / 10. februar

In Deutschland und auch in Düsseldorf wird der Black History Month gefeiert. Außerdem steht auch noch Karneval vor der Tür. Wir schauen, wie Ihr beides aktiv mitmachen könnt, trotz Pandemie-Zeiten. Das und vieles mehr findet Ihr hier – in der rushhour mit Judith Deußen.

Schwarzes Haus in Düsseldorf

Interview von Judith Deußen mit Miriam Owusu-Adjiei | Thema: Das Kollektiv „Schwarzes Haus“ steht im Verbund mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus und bietet gerade jetzt während des Black History Month verschiedene Veranstaltungen an. Darüber erzählt Miriam. Weitere Infos findet Ihr auch noch auf https://www.dhaus.de/programm/a-z/schwarzes-haus-im-unterhaus/

Karneval trotz Pandemie

Bericht: Svenja Hein | Thema: In Pandemie-Zeiten können wir alle nicht wirklich den jecken Menschen aus uns rauslassen. Ein paar Möglichkeiten trotzdem ein bisschen zu feiern, findet Ihr hier.

Hochschul-Bibs und ihre neuen Regelungen

Bericht: Lena Harjes | Thema: Jede Hochschule hat ihre eigenen Regelungen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Gerade wurden die Regelungen auch nochmal verändert. Hier erfahrt Ihr, wo genau was gilt.

Bier als Versöhnung

Bericht: Svenja Hein | Thema: Ein Bier als Versöhnungsversuch? Das kennt Ihr vielleicht nach einem Streit mit einem Freund oder einer Freundin. Ein bestimmtes Bier soll aber auch zwei Städte versöhnen können.

Flugkuriere oder „OnBoard-Kuriere“

Bericht: Tom Konjer | Thema: Am Morgen noch in Berlin, Köln oder Düsseldorf und am Abend schon in Sydney, Peking oder New York – das wäre doch ein Traum, oder? Sogenannte „Onboard-Kuriere“ werden sogar dafür bezahlt. Genauere Infos findet Ihr hier.

die rushhour – immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr!