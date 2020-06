rushhour am freitag / 5. juni

Die Proteste in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt sind aktuell in aller Munde. Aber was können sie möglicherweise für die Zukunft bewirken? Das alles in der rushhour mit Dennis Rettberg.

Protestwelle in den USA

Interview von Dennis Rettberg mit Prof. Susan Winnett (Anglistik-Professorin an der Heinrich-Heine Universität) | Thema: Zwei Wochen nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis, weitet sich der Protest für Gleichheit und gegen Rassismus immer weiter aus. Während in den USA einige schon von einem Wendepunkt sprechen, bleibt unbekannt wie sich die Proteste langfristig auf die Gesellschaft auswirken.

„Bei dir piept‘s wohl!“

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Gestern wurden die Ergebnisse der jährlichen Vogelzählung vom Naturschutzbund NABU veröffentlicht. Großer Verlierer war die Blaumeise. Das liegt einem Bakterium, das sich weiter ausbreitet. Wir haben uns die Lage angesehen, aber auch gesehen wie es um die Vögel in unseren Gärten steht!

