rushhour am freitag / 4. september

Zack, da ist schon wieder September und das neue (Digital-)Semester lauert schon fast wieder um die Ecke auf uns. Doch da könnte im Vergleich zum Sommer einige Änderungen geben, insbesondere an der HHU. Was genau erklärt euch die rushhour – heute mit Tobias Schlemper.

Should I Stay Or Should I Go?

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: …nicht nur The Clash haben sich diese Frage gestellt. Im Angesicht von Corona bleibt diese Frage auch bei vielen Studierenden noch offen ob sie zu Kursen gehen (können) oder Lehre von zuhause haben. In den letzten Tagen hat die Heine-Universität ein wenig Licht ins Dunkel gebracht was sie fürs neue Semester angedacht hat.

Der Teufel steckt im Detail!

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Wenn ihr euch die Plakate von Politikern und Politikerinnen flüchtig anschaut, machen manche vielleicht einen besseren Eindruck und andere einen schlechteren. Warum eigentlich? Forschende aus Wien und München haben untersucht, ob das Visuelle der Plakate eine Rolle dabei spielt, für welche Politiker und Politikerinnen Menschen wählen würden.