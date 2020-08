rushhour am freitag / 28. august

Ein Bundestag mit bald 1000 Abgeordneten? Nicht komplett ausgeschlossen um ehrlich zu sein, denn unser Wahlrecht sorgt dafür, dass der Bundestag immer weiter wächst. Dagegen soll jetzt vorgegangen werden. Mehr erfahrt ihr in der rushhour am Freitag mit Dennis Rettberg.

Zeit zum Kuscheln im Bundestag?

Bericht: Judith Deußen | Thema: Seit sieben Jahren wird der Bundestag stetig größer und größer und die Abgeordneten kuscheln sich damit dicht an dicht. Am letzten Dienstag fand der Koalitionsausschuss statt, bei dem unter anderem eine Lösung für das Problem gefunden wurde. Was genau entschieden wurde, erfahrt Ihr hier.

„Träum schön!“

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Träume – viele haben sie und doch vergessen wir sie direkt nach dem Aufwachen in aller Regel. Forschende aus Italien sind dem jetzt die Spur gegangen und haben analysiert wer warum etwas träumt.