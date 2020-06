rushhour am freitag / 26. juni

Was wäre das für ein Festivalmonat gewesen… dahin. Eine gewisse Pandemie macht eben nicht nur uns zu schaffen sondern ganzen Arbeitsgebieten wie zB Bands oder Festivals. In der rushhour mit Tobias Schlemper gibt es deshalb heute vorrangig wie Bands am Anfang ihrer Karriere damit umgehen und wie Festivals geholfen wird.

Was sagen Bands zu Corona?

Interview von Sonka Hinders mit Sophie Lindiger (My Ugly Clementine) | Thema: My Ugly Clementine aus Wien sind momentan eine der interessantesten neuen Acts im deutschsprachigen Raum. Eigentlich wollten die 4 Frauen in diesem Frühjahr auf Tour. Immerhin stand ihr Debütalbum „Vitamin C“ zur Veröffentlichung bereit. Daraus wurde nichts. Das Album ist raus gekommen; die Tour abgesagt. Wie geht die Band damit um?

Camping auf der Couch

Interview von Sonka Hinders mit Johannes Jacobi (Mitorganisator von Festival für Festivals) | Thema: In einem Sommer ohne Festivals möchte das Festival für Festivals dieses Jahr das Festivalfeeling zu den Fans bringen und auf die Probleme in der Veranstaltungsbranche aufmerksam machen.

Musik fürs Herz

Bericht: Isabel Arbert | Thema: Die Musik kann Einfluss auf unsere Emotionen nehmen – das wissen wir bereits. Jetzt haben Forschende aber herausgefunden, dass die Musik sich auch auf das Verhalten unseres Herzens auswirken kann.