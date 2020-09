rushhour am freitag / 25. september

Die letzten beiden Wochen standen an der Heine-Universität und der Uniklinik der Cyberangriff auf das UKD im Vordergrund. Daraus haben sich viele Fragen ergeben, die wir aufgegriffen haben. Die letzte Freitags-Rush im September – mit Tobias Schlemper

Cyberangriff auf die UKD

Bericht: Judith Deußen | Thema: Das UKD war lange offline durch einen Hacking-Angriff vor knapp 2 Wochen. Mittlerweile hat sich vieles normalisiert, aber Fragen sind trotzdem noch offen. Denn eigentlich sollte, wie sich heraus gestellt hat, der Angriff die HHU treffen. Wir haben deshalb recherchiert.

Streit um Tik-Tok

Bericht: Maya Gadomski | Thema: In den USA soll die US-Sparte von Tik-Tok verkauft werden. Am Wochenende läuft dazu eine wichtige Deadline aus. Zu dem Unternehmen gibt es weltweit nämlich Datenschutz-Vorwürfe. Was heißt das für Deutschland?