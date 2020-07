rushhour am freitag | 24. juli

Kurz vorm Wochenende noch mal abstauben was es an Themen gibt, die die Welt bewegen? Können wir euch geben in der rushhour mit Dennis Rettberg!

Kinderarmut in Deutschland

Bericht: Isabel Arbert | Thema: Fast 3 Millionen Kinder in Deutschland sind von Kinderarmut betroffen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung. Was diese Studie im Detail herausgefunden hat und was Kinderarmut in Deutschland überhaupt bedeutet, haben wir für euch erklärt.

Entdeckung von Machu Picchu

Bericht: Isabel Arbert | Thema: Die Inka-Stadt Machu Picchu ist eine der größten Touristenziele in Südamerika, Weltkulturerbe und gehört inoffiziell sogar zu den 7 neuen Weltwundern. Wer die Stadt entdeckt hat – oder auch nicht – und wie die Stadt richtig ausgesprochen wird, erfahrt ihr hier.