rushhour am freitag / 2. oktober

Als ginge es im US-Wahlkampf noch nicht genug drunter und drüber – jetzt ist Präsident Donald Trump auch noch an Corona erkrankt. Aber was könnte das jetzt für die Zukunft bedeuten? Das alles in der rushhour mit Dennis Rettberg.

Trump hat Corona: Und jetzt?

Moderation: Dennis Rettberg | Thema: Das Weiße Haus meldet, dass US-Präsident Trump an COVID-19 erkrankt ist. Das hinterlässt viele offene Fragen – insbesondere wenn es um die US-Wahl in einem Monat geht. Wir haben versucht, ein paar Fragen zu beantworten.

Neue Musik von Greta

Interview von Judith Deußen mit Greta (Elektropop-Musikerin) | Thema: Greta hat vor kurzem ihr Album „Ardent Spring“ rausgebracht. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie das Album entstanden ist, wie sie die Corona-Zeit erlebt und was sie für die Zukunft plant.