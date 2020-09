rushhour am freitag / 18. september

Wenn das neue Semester naht, werden trotzdem viele von uns zuhause bleiben müssen. Was aber mit all den persönlichen Begegnungen, Kontakten, die man sonst schließt? Die rushhour mit Tobias Schlemper klärt wie sich das lösen lässt.

Mit Erfahrungen ins Studium

Bericht: Judith Deußen | Thema: Fit4Digi ist ein Programm der Philosophischen Fakultät an der Heine-Universität und setzt dort an wo es gerade richtig schwierig ist: Erfahrungen weitergeben, sich austauschen und Kontakte sammeln. Es bereitet auf das neue Semester vor.

Dicht gedrängt

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Egal ob Bahn, Fahrrad oder Auto (wir nehmen mal an, dass ihr nicht mit dem Flugzeug anreist ;) ): in normalen Zeiten geht es ja schon eng auf unseren Schienen und Straßen zu. Eine neue Studie hat jetzt untersucht wie sich Corona auf den traditionell autolastigen Herbst auswirkt. Ergebnis: es könnte eng werden…

Gleiche Bezahlung

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Seit Jahren wird versucht gleiche Bezahlung für alle Geschlechter zu ermöglichen; zugegeben mal mehr, mal weniger erfolgreich. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung hat deshalb Deutschland auf den Zahn gefühlt und herausgefunden: in Ostdeutschland ist dieser so genannte Gender-Pay-Gap viel kleiner als in Westdeutschland.