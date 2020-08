rushhour am freitag / 14. august

„Ich lege mich jetzt erstmal für drei Tage in die Eistonne.“ (Per Mertesacker, Philosoph, Think-Tank und ehemaliger Fußballnationalspieler während der WM 2014)

Bei einer Woche wie dieser gibt es selten Sprüche, die besser passen als der von Per Mertesacker vor 6 Jahren. Wir heißen euch willkommen im auditiven Abkühlbecken Düsseldorfs – der rushhour mit Tobias Schlemper!

Neustart oder Rückschritt?

Bericht: Judith Deußen | Thema: Ein Konzert mit 13.000 Menschen während der Corona-Pandemie? – Das ist hier in Düsseldorf am 4. September geplant. Unter anderem mit Sarah Connor und The Boss Hoss. Die Meinungen zu dem Konzert gehen bisher stark auseinander. Genauere Infos hört Ihr hier.

Mit oder ohne Fans?

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Die Deutsche Fußball Liga DFL hat vor kurzem Pläne vorgestellt wie sie Fans in die Stadien lassen möchte. Das hat Diskussionen eröffnet ob das im Sport generell so sinnvoll ist. Wir haben uns die Lage angesehen