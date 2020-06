rushhour am freitag / 12. juni

Vulkanische Aktivitäten in der Eifel? Nein, das ist kein Science-Fiction Plot – Forschende aus den USA haben das in einer neuen Studie direkt vor unserer Haustüre herausgefunden. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der rushhour – heute mit Tobias Schlemper

Die Lage von Festivals während Corona

Interview von Dennis Rettberg mit Norbert Oberhaus (Veranstalter c/o pop Köln) | Thema: Die c/o pop ist eines der wichtigsten Musikfestivals in NRW. Eigentlich sollte das im April stattfinden, aber Corona hat dem Ganzen früh einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nachgefragt und heraus gefunden, dass die finanziellen Einbußen alleine für die c/o pop im 6-stelligen Bereich liegen.

Es rumort in der Eifel…

Bericht: Isabel Arbert | Thema: Ruhige Idylle und Wald ohne Ende – die Eifel hat viel zu bieten. Darunter auch die Vulkaneifel, die ihren Namen wegen vulkanischen Aktivitäten vor tausenden von Jahren hatte. Forschende haben jetzt aber raus gefunden, dass diese Akvitität wieder zugenommen hat. Warum wir aber trotzdem erstmal keine Sorge vor einem Ausbruch haben müssen, haben wir für euch geklärt.