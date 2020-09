rushhour am freitag / 11. september

Der 11. September – ein Tag mit Signalwirkung. Es ist der Tag an dem, das World Trade Center eingestürzt ist. Aber auch darüber hinaus ein Tag mit so viel mehr Bedeutung. Wir präsentieren euch diesen besonderen Tag deshalb in einer Themensendung zum Tag 11. September – präsentiert von Tobias Schlemper.

Die Anfänge der „Fab-4“

Bericht: Dennis Rettberg | Thema: Auch die Beatles haben mal klein angefangen. Ihre erste Single haben sie nämlich an einem 11. September aufgenommen. Was haben die Beatles damals so besonders gemacht? Und warum ist der Hype um die „Pilzköpfe“ auch nach fast 60 Jahren ungebrochen?

Katalonien – eine Region zwischen Unabhängigkeit und Staatenbund

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Der 11. September ist für die Menschen in der spanischen Region Katalonien ein besonderer Tag. Denn dieser Tag gilt als katalanischer Nationalfeiertag. Normal, also ohne Corona, finden hier immer Demonstrationen und Feste statt. Aber warum gibt es diese Spannungen zwischen Spanien und Katalonien?