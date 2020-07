reimemonster am freitag/ 3. juli

Treffen zu Coronazeiten sind ja schwierig – völlig gefahrenlos und gleichzeitig nice to hear sind Aufeinandertreffen verschiedener KünstlerInnen, die auch noch auf unterschiedlichen Kontinenten leben:

Der Düsseldorfer Musiker und Produzent Mpolo Beats hat sich für seine neue Single „Do my thang“ Unterstützung von Néysa und Ismail Stewart geholt, zwei MusikerInnen aus den US. Wie das zustande gekommen ist und was noch so anliegt, das hat Mpolo im Interview verraten.

Außerdem gibts wie immer frische Musik bei reimemonster, ab 18 Uhr mit Anni Stosberg auf der 97.1 und im Stream!

Über die US-Düsseldorf´sche Musikfreundschaft

Interview: Anni Stosberg mit Mpolo Beats

Playlist

Meghan The Stallion – Girls in the hood Ali As feat. Enyadres – Herzklopfen Mpolo Beats, Hi-One feat. Néysa + Ismail Stuart – Do my thang A Boogie with da Hoodie – Act like that 6lack – ATL Freestyle Mo-Torres – Herkules Iann Dior – Shameless Lea feat. Capital Bra – 7 Stunden Saweetie – Tap in Little Simz – You should call mum Tyla Yaweh feat. Post Malone – Tommy Lee Fero47 – Glück slowthai – BB (Bodybag) Dazzle – Kafa Juice Wrld feat. Trippie Redd – Tell me you love me

reimemonster – HipHop und Rap freitags ab 18 Uhr auf der [97.1]!