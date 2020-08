reimemonster am freitag / 28. august

Heute birgt die Playlist viele fleißige Künstler*innen. Die Antilopen Gang ist mit dem zweiten Album in diesem Jahr am Start und Musiker Trille hat schon drei Singles von seiner kommenden EP „Phase“ rausgehauen. Im Interview verrät er, wie er klingt, was ihn bewegt und was das restliche Jahr noch von ihm zu hören sein wird.

Außerdem hören wir mit „Wap“ von Megan Thee Stallion und Cardi B den wohl meistdiskutiertesten Song diesen Sommers.

Einschalten ab 18 Uhr: reimemonster mit Anni Stosberg!

„Es gibt nur ein Thema und das ist immer Liebe.“

Interview mit Trille

Playlist

Antilopen Gang – Globuli Anderson.Paak – Lockdown Drake feat. Lil Durk – Laugh now and cry later Trille – Santa Monica Nas feat. Hit-Boy – Ultra Black Aminé feat. Young Thug – Compensating Kool Savas feat. Alies – AMG Cardi B feat. Megan Thee Stallion – Wap YONII feat. Jugglerz – Dein <3 WizTheMC – Lied Sero – Wegen dir Sa-Roc – Deliverance Chefket feat. Nobodys Face – Underdog Anthem

reimemonster – immer freitags bei hochschulradio düsseldorf.