reimemonster am freitag / 17. juli

Hola ihr Lieben – oder besser Olá?! Der Newcomer ist in der heutigen Ausgabe als Interviewgast am Start und erzählt unter anderem von seinem Releasedebüt und seinen Plänen für das restliche Jahr. Musik von ihm gibt’s auch noch, ebenso wie von Sero, Trille und Zugezogen Maskulin. Zu hören ab 18 Uhr auf der 97.1 und im Stream, wie immer mit Anni Stosberg am Mic!

Interview mit Olá

Playlist

Kanye West feat. Travis Scott – Wash us in the blood Apache 207 – Bläulich Trille – Multiple Universen Haiyti feat. Veysel – Barrio Olá – Baba Teyana Taylor feat. Missy Elliot + Future – Boomin‘ Nobodys Face feat. Majan – Andere Welt Zugezogen Maskulin – Sommer vorbei Kid Cudi feat. Eminem – The Adventures of Moon Man and Slim Shady Passepartout – Basse Saxe Gucci Mane feat. Foogiano + Future – Step out Sero – Vermisst Ali As feat. Farid Bang + Veysel – Woah 2 Disclosure feat. Aminé + slowthai – My High

reimemonster – immer freitags auf der 97.1!