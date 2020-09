reimemonster am freitag / 11. september

Freitag ist HipHop-Zeit. Und wir nehmen uns heute nicht nur viele neue Tracks vor, sondern zur Abwechslung mal ein Buch. Der Journalist, Autor und Dramatiker Juri Sternburg hat in „Das ist Germania“ mit Menschen aus der Deutschrap-Szene über Heimat, ihre Wurzeln und Rassismus gesprochen.

In der Lesepause gibts den 2020er Remix von Public Enemys legendärem „Fight the Power“, Neues von Trille, Dexter und Adesse.

Tune in ab 18 Uhr – reimemonster mit Anni Stosberg!

Playlist

Public Enemy feat. Nas, YG, Questlove, Black Thought, Radsody + Jahi – Fight the Power 2020 Dexter – Gold Smoke Trees feat. Lito Akari Yetundey – Je ne t’aime plus Kool Savas – Essah Big Sean feat. Nipsey Hussle – Deep Reverence Adesse – Wenn der Sommer kommt Saweetie feat. Post Malone, DaBaby + Jack Harlow – Tap in (Remix) Trille – Rotwein Internet Money feat. Future + Swae Lee – Thrusting Zugezogen Maskulin – Der Erfolg Machinedrum feat. Freddie Gibbs – Kane Train Die Orsons – Freier Fall Dizzee Rascal – L.L.L.L.

