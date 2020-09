politur am donnerstag / 3. september

Am 13. September findet in Düsseldorf die Kommunalwahl statt. Wir haben für euch einen Überblick über die Positionen verschiedener Parteien zu vier großen Themen. In der politur mit Paula Blaschke.

Hinweis der Redaktion: Wir haben im Vorfeld alle Kandidierenden für das Amt der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters angefragt. Celine Coldewe, die Kandidatin der Klimaliste Düsseldorf ist Mitglied im Vorstand von Hochschulradio Düsseldorf e.V. In ihrer Funktion hat sie keinen Einfluss auf die Berichterstattung.

Kommunalwahl? Was wählen wir da nochmal?

Moderation: Paula Blaschke | Thema: 3 Kreuzchen dürfen bei der Kommunalwahl gemacht werden. Aber wofür eigentlich?

Mobilität

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Wie fahrt ihr zur Uni? Wie kommt ihr zum Sport oder zur Arbeit? Wir wissen, das Auto ist für die Umwelt die schlechteste Entscheidung. Aber manchmal ist es schwierig, auf andere Art und Weise zum Ziel zu kommen. Ein Überblick über unterschiedliche Pläne der Parteien und OB-Kandidierenden.

Klima

Bericht: Lena Harjes | Thema: Klimanotstand, Pläne für eine klimaneutrale Stadt und Umweltspuren. Der Klimawandel hat Düsseldorf in den letzten Monaten und Jahren stark beschäftigt. Was sind die Pläne der Parteien und OB-Kandidierenden für die nächsten Jahre?

Wohnen

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Habt ihr eine bezahlbare Wohnung? Wenn ja, dann habt ihr Glück! Denn bezahlbarer Wohnraum in Düsseldorf ist keine Selbstverständlichkeit. Die Pläne der Parteien und OB-Kandidierenden zum Thema „Wohnen“ im Überblick.

Kultur

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Karneval, Theater, Oper, Konzerte. Düsseldorf hat eine reiche Kulturlandschaft. Durch Corona wurde die ziemlich getroffen. Was haben die Parteien und OB-Kandidierenden vor, um weiterhin für ein vielfältiges kulturelles Leben in Düsseldorf zu sorgen?

