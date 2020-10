politur am donnerstag / 29. oktober

An der Heine-Uni wurden nun schon zum zweiten Mal die SP-Wahlen verschoben. Möglich macht das die Corona-Epidemie-Hochschulverordnung, die im April verabschiedet wurde. Außerdem: Am 4. November findet der EU-weite Equal Pay Day statt. Das und mehr gibt’s in der Politur mit Lena Harjes.

4. November: Equal Pay Day

Bericht: Cigdem Ünlü | Thema: Frauen in der EU verdienen pro Stunde im Schnitt 16 Prozent weniger als Männer. Am 4. November findet der europaweite Equal Pay Day statt. Er macht auf das starke Lohngefälle zwischen Frauen und Männern aufmerksam

„Drittstimme – der Podcast zum politischen System Deutschlands“

Bericht: Lisanne Müller | Thema: Wie funktioniert eigentlich das politische System Deutschlands? Der Politikwissenschaftler Prof. Marschall von der Heine-Uni hat mit seinem Team eine Podcast-Reihe darüber erstellt.

SP-Wahlen erneut verschoben

Bericht: Laura Mertens | Thema: Zweimal wurden an der Heine-Uni jetzt schon die SP-Wahlen verschoben. Möglich ist das durch die im April 2020 verabschiedete Corona-Epidemie-Hochschulverordnung. Es gibt mehrere kritische Punkte.

Hinweis der Redaktion: Der Beitrag stammt aus April 2020. Es handelt sich um eine Wiederholung.

die politur – donnerstags ab 18 Uhr!