politur am donnerstag / 23. juli

Nach langen Verhandlungen hat es beim EU-Gipfel zum Corona-Hilfspaket eine Einigung gegeben. An der Ruhr-Universität Bochum finden demnächst an religiösen Feiertagen keine Prüfungen mehr statt. Das und mehr gibt’s in der politur mit Theresa Schültken.

Einigung beim EU-Sondergipfel

Bericht: Isabel Arbert | Thema: 4 Tage lang wurde beim EU-Sondergipfel um ein Hilfspaket diskutiert. Nun gibt es eine Einigung.

Keine Prüfungen an religiösen Feiertagen

Bericht: Lena Harjes | Thema: Die Ruhr-Universität Bochum hat beschlossen, dass an religiösen Feiertagen künftig keine Prüfungen mehr stattfinden sollen.

Wie sieht’s in der Welt mit Demokratie aus?

Bericht: Janik Happ | Thema: Wie steht es weltweit um die Demokratie? Das beschreibt die Demokratiematrix für rund 200 Länder.

