politur am donnerstag / 22. oktober

In den USA stehen die Präsidentschaftswahlen vor der Tür, am 3. November ist es soweit. Wie läuft das da nochmal mit dem Wahlsystem? Auch an der Heine-Uni wird in diesem Semester gewählt, nämlich ein neues Studierendenparlament. Das und mehr gibt’s in der politur mit Lena Harjes!

SP-Wahlen an der HHU im Dezember

Moderation: Lena Harjes | Thema: Die SP-Wahl an der Heine-Uni sind letztes Semester wegen der Covid-19-Pandemie ausgefallen. Stattdessen finden sie nun in diesem Semester statt. Diesmal auch mit Briefwahl.

Wie funktioniert das US-amerikanische Wahlsystem?

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Am 3. November findet die US-amerikanische Präsidentschaftswahl statt. Die Wahl läuft anders als bei uns ab. Wie funktioniert das System?

Corona…

Moderation: Lena Harjes | Thema: Corona bestimmt weiterhin den Alltag. Das kann ganz schön frustrierend sein…

