politur am donnerstag / 20. august

Welche Möglichkeiten gibt es gerade um sich am Uni-Leben zu beteiligen? Außerdem: Wen und was wählen wir eigentlich genau bei der Kommunalwahl? Das und mehr erfahrt ihr in der politur mit Lena Harjes.

Ich und mein Laptop und was sonst?

Moderation: Lena Harjes | Thema: Sich am Uni-Leben zu beteiligen ist während der Corona-Pandemie schwierig geworden. Ideen gibt es trotzdem. Unsere Moderatorin stellt sie vor.

Die Lage in Belarus

Interview von Delband Nabizadeh mit Anastasiya Kuzina | Thema: In Belarus protestieren die Menschen seit Wochen gegen den Präsidenten. Anastasiya Kuzina studiert in Düsseldorf, wurde aber in Belarus geboren. Sie erzählt uns, wie sie die Situation aktuell erlebt.

Kommunalwahl – was ist das eigentlich?

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Am 13. September wird in NRW gewählt. Aber wen, was und wie wählen wir da überhaupt?

Kommunalwahl – for Future?

Bericht: Maya Gadomski | Thema: Am Freitag (21.08.) veranstaltet Fridays For Future Düsseldorf eine Podiumsdiskussion mit einigen OB-Kandidierenden. Wir haben alle Hintergründe zu der Veranstaltung.

