politur am donnerstag / 11. märz

Das zweite Online-Semester ist rum und auch das nächste Semester wird wieder weitestgehend online stattfinden. Wir blicken mit Dominic „Cid“ Jordan aus dem Fachschaftenreferat der Heine-Uni zurück. Außerdem schauen wir nach Ungarn. Dort wurden in der letzten Zeit von der Regierung sehr viele Universitäten privatisiert. Wir schauen uns an, welche Folgen das hat. Das und mehr gibt’s in der politur mit Paula Blaschke.

Das zweite Onlinesemester im Rückblick

Interview: Paula Blaschke mit Dominic „Cid“ Jordan | Thema: Wie lief das letzte Semester aus Sicht des Fachschaftenreferats der Heine-Uni?

Privatisierung von Universitäten in Ungarn

Bericht: Maya Gadomski | Thema: In Ungarn werden zurzeit staatliche Universitäten umstrukturiert und privatisiert. Was bedeutet das vor allem für die Studierenden und die Mitarbeitenden an diesen Universitäten?

Anti-Rassismus Woche an der HHU

Bericht: Justus Stelly | Thema: Vom 22. bis 26. März veranstaltet das Referat für Hochschulpolitik des AStA der HHU eine Anti-Rassismus Woche.

Neue studentische Vertretung im Verwaltungsrat des Düsseldorfer Studierendenwerks

Interview: Paula Blaschke mit Ronja Immelmann und Robin Solinus | Thema: Am 1. April treten Ronja Immelmann und Robin Solinus ihr Amt im Verwaltungsrat des Düsseldorfer Studierendenwerks an. Mit zwei weiteren Studis vertreten sie dort die Anliegen der Studierendenschaft. Was sind dort ihre Aufgaben und welche Pläne haben sie schon für ihre Amtszeit?

Eine SP-Wahl nur per Briefwahl?

Moderation: Paula Blaschke | Thema: Die Fraktion Campusgrün hat einen Antrag zur Veränderung der Wahlordnung eingereicht – denn im Sommer soll endlich wieder eine SP-Wahl an der HHU stattfinden können. Diskutiert wird der Antrag auf der nächsten SP-Sitzung am 15. März.

