politur am donnerstag / 10. dezember

An der Hochschule Düsseldorf gibt es ein neues Studierendenparlament. An der Heine-Uni hat sich das Studierendenparlament zur SP-Sitzung getroffen. Das und mehr gibt’s in der politur mit Lena Harjes.

Neues Studierendenparlament an der HSD

Moderation: Lena Harjes | Thema: Die HSD hat ein neues Studierendenparlament. Alle 21 Sitze werden jetzt von der Liste „United HSD“ belegt.

„33 Fragen-33 Antworten- Rechtsextremismus“

Bericht: Justus Stelly | Thema: Der Soziologe Dr. Mathias Quent widmet sich in: „33 Fragen-33 Antworten“ (Piper Verlag) dem Thema Rechtsextremismus. Justus Stelly hat einen Blick in das Buch geworfen.

Rückblick auf die SP-Sitzung an der Heine-Uni

Bericht: Paula Blaschke | Thema: Letzte Woche hat sich wieder das Studierendenparlament an der Heine-Uni getroffen. Unter anderem wurde beschlossen, dass es keine Online-SP-Wahl geben soll.