[mixtape] am freitag / 11. dezember

2020 neigt sich dem Ende entgegen und die Weihnachtszeit steht an. Aber in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. So auch das Weihnachts-Mixtape. Frei nach dem Spotify-Jahresrückblick: Deutschrap meets Weihnachtsklassiker. Diesmal – mit Delband Nabizadeh und Janik Happ.

Die Playlist

257ers – Holz

Alligatoah – Du Bist Schön

Bonez MC & Raf Camora – Ruhe Nach dem Sturm

Chris Rea – Driving Home For Christmas

Coldplay – Christmas Lights

Deickind – Luftbahn

Fettes Brot – Jein

Issues – Merry Christmas, Happy Holidays

Jackson 5 – Santa Claus Is Coming To Town

K.I.Z – Hurra Die Welt Geht Unter

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

RIN – Alien

SIA – Underneath The Mistletoe

Ufo361 – Nice Girl

Wham – Last Christmas

das [mixtape] – immer freitags ab 19 Uhr!