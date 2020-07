kulturkompass am dienstag / 7. juli





Wir sind wieder da! Mit neuer Besetzung und etwas verändertem Konzept geht der Kulturkompass für Euch wieder an den Start! Wir disktutieren kritisch über die Pressefreiheit, werfen einen Blick auf das Kulturprogramm im Sommer und geben Euch ein paar Lesetipps für den Juli – im Kulturkompass mit Barbara Beer.

Neue Bücher im Juli

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Wir schauen uns die besten Bücher-Neuerscheinungen im Juli an. Was Euch da so erwartet, hört Ihr im Ranking.

Satire und Pressefreiheit

Kommentar: Judite Miguel | Thema: Eine Kolumne in der „Taz“ hat viel Kritik und mehrere Anzeigen ausgelöst. Das ist die falsche Diskussion, findet unsere Redakteurin.

Der Düsseldorfer Heimatsommer

Bericht: Isabel Arbert | Thema: Viele von uns werden diesen Sommer wohl zuhause verbringen. Da ist der Düsseldorfer „Heimatsommer“ vielleicht einen Blick wert.

Kino und Corona

Moderation: Barbara Beer | Thema: Die Kinos haben wieder geöffnet. Unsere Moderatorin hat diese Chance genutzt – und war begeistert.

Der Kulturkompass – immer dienstags um 19 Uhr!