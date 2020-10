kulturkompass am dienstag / 27. oktober

Buhuuu! Nach einem ohnehin schreckensvollen Jahr steht jetzt bald auch noch Halloween an. Wie geht das in Zeiten von Corona? Außerdem sprechen wir über das Filmfest in Cannes und eine Schreibchallenge im November – der kulturkompass mit Judite Miguel.

Der berühmteste Vampir der Literaturgeschichte

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Zur gruseligsten Zeit des Jahres darf auf der Leseliste unserer Redakteurin ein Buch nicht fehlen: „Dracula“ von Bram Stoker. Sie hat das Buch rezensiert.

50.000 Wörter in 30 Tagen

Moderation: Judite Miguel | Thema: Der „NaNoWriMo“, kurz für „National Novel Writing Month“, ist eine Herausforderung, bei der sich Schreiberinnen und Schreiber weltweit ein ambitioniertes Ziel setzen: Im November 50.000 Wörter zu schreiben.

Flimfestspiele light

Bericht: Julia Rieger | Thema: Die Filmfestspiele in Cannes mussten im Mai abgesagt werden. Jetzt werden sie aber in einer abgesteckten Version und mit größtenteils leerem roten Teppich nachgeholt.

Halloween in Corona-Zeiten

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Halloweenparties, von Haus zu Haus ziehen und „Süßes, sonst gibts Saures“ wird dieses Jahr wohl alles eher nichts. Wir stellen Möglichkeiten vor, wie Ihr Halloween coronasicher zelebrieren könnt.

