kulturkompass am dienstag / 19. januar

Neues Jahr, neue Pläne für die Kultur in Düsseldorf! Wir zeigen Euch, was kulturell dieses Jahr so kommt und sprechen auch darüber, ob das auch online funktionieren würde. Das und mehr im vorerst letzten kulturkompass – mit Judite Miguel.

Neues Jahr, neue Kulturveranstaltungen!

Bericht: Cate Thráinsson | Thema: Die Stadt Düsseldorf hat ihre kulturellen Pläne für das neue Jahr vorgestellt. Wir stellen Euch ein paar Highlights daraus vor.

Corona und Kinderbücher

Bericht: Julia Rieger | Thema: Die Corona-Pandemie hat auch Einzug in die Kinder- und Jugendliteratur gehalten. Was Ihr Euch darunter vorstellen könnt, hört Ihr hier.

Kulturveranstaltungen online?

Moderation: Judite Miguel | Thema: Kulturveranstaltungen sind derzeit undenkbar – zumindest vor Ort. Manche Kulturhäuser haben deswegen umdisponiert und bieten ihre Veranstaltungen jetzt online an.