kulturkompass am dienstag / 18. august

„Stell Dir vor, es ist Urlaubszeit, und keiner geht hin“ – so oder so ähnlich ist es wohl aktuell bei den meisten von uns. Egal! Wir schauen uns einfach mal in Düsseldorf um, da gibt es nämlich auch viel zu entdecken. Der kulturkompass mit Judite Miguel.

Kunst vor der Haustür

Moderation: Judite Miguel | Thema: Anstatt wegzufahren verbringen dieses Jahr pandemiebedingt viele Leute ihren Urlaub zuhause. Das muss aber nichts Schlechtes sein, denn in Düsseldorf gibt es viele künstlerische Orte. Moderatorin Judite stellt ihre Favoriten vor.

Faces of Düsseldorf

Bericht: Isabel Arbert | Thema: Am Burgplatz hängt ein riesiges, dreidimensionales Gesicht – es ist das Zentrum der Ausstellung „Faces of Düsseldorf“. Was es damit auf sich hat, erfahrt Ihr hier.

Der kulturkompass – immer dienstags um 19 Uhr!