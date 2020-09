Kommunalwahl 2020

Auf dieser Seite findet Ihr alle Beiträge zur Kommunalwahl 2020. Die Seite wird laufend aktualisiert.

Hinweis der Redaktion: Wir haben im Vorfeld alle Kandidierenden für das Amt der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters angefragt. Celine Coldewe, die Kandidatin der Klimaliste Düsseldorf ist Mitglied im Vorstand von Hochschulradio Düsseldorf e.V. In ihrer Funktion hat sie keinen Einfluss auf die Berichterstattung.

Drei Kreuzchen bei der Kommunalwahl

Bei der Kommunalwahl hier in Düsseldorf dürft ihr drei Kreuzchen machen. Was sind das für Personen und Gremien, die wir wählen können?

Der Oberbürgermeister/Die Oberbürgermeisterin

Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin hat viele Aufgaben. Er oder sie vertritt Düsseldorf in der Öffentlichkeit. Außerdem leitet er oder sie die Sitzungen des Stadtrats und setzt die Beschlüsse um. Ihr könnt den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin direkt wählen. Das heißt, dass ihr bei eurer gewünschten Person für das Amt direkt ein Kreuzchen machen könnt. Ihr habt eine Stimme.

Der Stadtrat

Der Stadtrat vertritt euch bei vielen Entscheidungen. Er ist sozusagen das „Parlament“ der Stadt. Dort wird zum Beispiel über öffentliche Projekte entschieden. Unter anderem über Wohngebiete oder neue Spielplätze. Ihr könnt eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus eurem Wahlbezirk wählen.

Die Bezirksvertretungen

In Düsseldorf gibt es 50 Stadtteile. Die sind in insgesamt 10 Stadtbezirken aufgeteilt. Und die haben eine eigene Vertretung. Das ist die Bezirksvertretung. Die besteht in der Regel aus 19 Mitgliedern und hat einen eigenen Bezirksbürgermeister oder eine eigene Bezirksbürgermeisterin. Die Bezirksvertretungen sollen nah an den Themen der Bürgerinnen und Bürger dran sein. Auf dem Wahlzettel wählt ihr eine Liste mit Kandidierenden. Die Liste wurde von den Parteien aufgestellt.

Was soll anders werden? (Oder so bleiben wie es ist?)

Welche Pläne haben die Parteien für Düsseldorf? Wie möchten sie Düsseldorf klimafreundlicher machen? Wie soll das kulturelle Leben mit Corona weitergehen? Wir haben für euch bei verschiedenen OB-Kandidierenden nachgefragt.

Kultur

Bericht: Lea Rokitta | Thema: Karneval, Theater, Oper, Konzerte. Düsseldorf hat eine reiche Kulturlandschaft. Durch Corona wurde die ziemlich getroffen. Was haben die Parteien und OB-Kandidierenden vor, um weiterhin für ein vielfältiges kulturelles Leben in Düsseldorf zu sorgen?

Wohnen

Bericht: Laura Seithümmer | Thema: Habt ihr eine bezahlbare Wohnung? Wenn ja, dann habt ihr Glück! Denn bezahlbarer Wohnraum in Düsseldorf ist keine Selbstverständlichkeit. Die Pläne der Parteien und OB-Kandidierenden zum Thema „Wohnen“ im Überblick.

