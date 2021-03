insider am montag / 8. märz





Was sind eigentlich diese Corona-Selbsttests und wie können die an Hochschulen genutzt werden? Und was bedeutet es eigentlich, dass es jetzt keine Umweltspuren mehr in Düsseldorf gibt? Das und mehr im insider mit Katharina Hermes.

Schnelltest?

Beitrag: Justus Stelly | Thema: Der Antigen-Schnelltest – so heißt der Corona-Schnelltest richtig – ist eine Hoffnung für die Menschen. Seit ein paar Tagen gibt es den für alle im Einzelhandel zu kaufen. Wir sprechen darüber, was dahinter steckt.

Beitrag: Hannes Rudolph | Thema: Die Schnelltests könn(t)en unser Leben verändern. Auch Hochschulen stecken ihre Hoffnung in die neuen Tests. Die Heine Uni plant ein Pilotprojekt, hofft aber auch auf Entscheidungen vom Land.

Impungen und Veranstaltungen

Beitrag: Marlene Guthseel | Thema: Konzerte nur noch, wenn man geimpft ist? Diese Idee hat der Veranstalter Eventim in den Raum geworfen. Das ist auf Kritik gestoßen – sogar der Deutsche Ehtikrat hat sich eingeschaltet.

Verbreitung von Corona-Viren

Beitrag: Julia Vollmer | Thema: Wie werden Corona-Viren eigentlich in geschlossenen Räumen verbreitet? Die TU Berlin hat eine Studie zu dem Ansteckungsrisiko erstellt. Was da rausgekommen ist, fassen wir zusammen.

Justiz-Krimi

Beitrag: Carina Blumenroth | Thema: „Die 7. Zeugin“ ist der erste Teil der neuen Justiz-Krimi-Reihe von Dr. Michael Tsokos und Florian Schwiecker. Die Hauptfiguren in dem Krimi sind Strafverteidiger Rocco Eberhardt und Rechtsmediziner Dr. Justus Jarmer. Das Buch ist als Taschenbuch im Knaur-Verlag erschienen.

