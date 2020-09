insider am montag / 7. september

Wir starten gemeinsam mit euch und mit unserem brandneuen Studio (mit coolem bunten Mischpult!) in die neue Woche. Mit dabei ist ein Brief an unseren besten Freund, die Corona-Pandemie und der Erinnerungsort am Alten Schlachthof. Außerdem sprechen wir über das Phänomen, Musik nicht richtig wahrnehmen zu können. Das und mehr – im insider mit Judite Miguel und Delband Nabizadeh.

Liebe Corona-Pandemie…

Bericht: Katharina Zimmer | Thema: Unsere Redakteurin hat einiges mit der Corona-Pandemie zu besprechen. Daher hat sie der Pandemie einen Brief geschrieben.

Virtuelles Erinnern

Bericht: Inka Fricke | Thema: Der Erinnerungsort Alter Schlachthof an der HSD ist geschlossen. Studierende der HSD haben die Daueraustellung durch einen virtuellen Rundgang erlebbar geamcht.

Brillenschlange oder Nasenbär?!

Bericht: Delband Nabizadeh | Thema: Seit gut sechs Monaten laufen wir mit Masken rum. Dabei sind unserer Redakteurin verschiedene Maskentypen aufgefallen – die sie mit einem Augenzwinkern betrachtet.

Amusie – eine musikalische Schwäche!

Interview von Delband Nabizadeh mit Jasmin Pfeifer (Doktorandin an der HHU) | Thema: Amusie ist eine musikalische Schwäche – bei der Leute die Melodie nicht erkennen. Das Ganze ist noch recht unerforscht. Jasmin Pfeifer beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema. Heute Abend hält sie einen Online-Vortrag darüber.

Welcome neues Studio!

Talk zwischen Delband Nabizadeh (Moderatorin), Judite Miguel (Chefredakteurin) und Andreas Meske (Vorstandsvorsitzender)| Thema: Aus „alt“ mach „neu“ – unser Studio wurde komplett neu gemacht. In der ersten Live-Sendung begrüßen der Vorstandsvorsitzende und die Chefredakteurin das Studio.

der insider – montags immer von 8 bis 12 Uhr.