Morgen ist kalendarischer Herbstanfang – der Start wird golden. Es wird wieder richtig warm in Düsseldorf. Wir haben über Bücher, die Stichwahl und das Urheberrecht gesprochen.

Leben auf der Venus?

Bericht: Dustin Heye | Thema: Forschende haben etwas Phosphan auf der Venus gefunden. Also ein Stoff, der auf Lebewesen hindeutet. Die äußeren Umstände – wie zum Beispiel die Temperatur auf der Venus sprechen dagegen.

Duell: Geisel oder Keller?

Bericht: Lena Harjes | Thema: Am Sonntag wird in Düsseldorf noch einmal gewählt. Thomas Geisel und Stephan Keller treten in der Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters gegeneinander an.

Viele, viele bunte Farben

Bericht: Dustin Heye | Thema: Menschen in unterschiedlichen Ländern verbinden unterschiedliche Gefühle mit den gleichen Farben. Forschende haben sich das in einer Studie untersucht.

„Copyright is for losers“

Bericht: Katharina Zimmer | Thema: „Flower Thrower“ ein Kunstwerk von Banksy, aber irgendwie auch nicht. Eine Firma wirbt auf Produkten damit und das darf sie auch. Banksy findet das vermutlich nicht schlimm, denn „Copyright is for losers“ (*Aussage aus seinem Buch).

