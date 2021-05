insider am montag / 17. mai

Wisst Ihr eigentlich, was die Fachschaften so machen? Bald stehen die Fachschaftswahlen an. Also ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich darüber zu informieren. Außerdem wäre Joseph Beuys am 12. Mai 100 Jahre alt geworden. Diese und viele weitere Themen – im insider mit Judith Deußen.

Third Space am Schauspielhaus

Bericht: Johanna Gans | Thema: Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat seine Bühne nach außen verlegt. Der „Third Space“ dient jetzt vorläufig als Bühne für kommende Theaterstücke. Wenn die Inzidenz in Düsseldorf unter 100 bleibt, dann kann am Donnerstag sogar schon das erste Stück gespielt werden. Mehr zu der Installation auf dem Platz hört Ihr hier:

(Das Schauspielhaus stand in den letzten Wochen wegen Rassismusvorwürfen in der Kritik.)

Weitere Infos findet Ihr hier: https://www.dhaus.de/programm/in-vorbereitung/

Fachschaftsräte und ihre Arbeit

Bericht: Svenja Hein | Thema: Bald heißt es wieder „bitte wählen“. Denn die Fachschaftswahlen stehen an. Einmal im Jahr wird für jedes Fach an der Heine-Uni der Fachschaftsrat gewählt. Aber wisst ihr eigentlich genau, was ein Fachschaftsrat außerhalb der Erstiwoche so macht?

Hier findet Ihr die wichtigsten Infos rund um die Wahl: https://asta.hhu.de/vorstand-referate/referate/fachschaftenreferat/regenbogenwahl/

Leere Studi-Wohnheime

Bericht: Hannes Rudolph | Thema: Unter normalen Umständen ist auf dem Campus immer viel los. Besonders auch in den Studierendenwohnheimen. Durch die Corona-Pandemie wirken die aber im Moment wie leergefegt. Hier bekommt Ihr die Infos zur aktuellen Situation in den Wohnheimen.

Teil 1

Teil 2

Achtung, Triggerwarnung!

Bericht: Julia Heck | Thema: Vor vielen Videos, Dokumentationen oder auch Podcasts gibt es mittlerweile sogenannte Triggerwarnungen. Woher kommt aber der Begriff und was genau ist damit gemeint?

100 Joseph Beuys

Bericht: Wiebke Howstädt | Thema: Joseph Beuys wäre am 12. Mai 100 Jahre alt geworden. Er gilt als einer der bedeutendsten Künstler:innen des 20. Jahrhunderts. Mehr über Joseph Beuys Leben und über einige seiner Werke erfahrt Ihr hier.

