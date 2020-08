insider am montag / 17. august



„Wir feiern das Leben“ – das Düsseldorfer Karnevalsmotto bekommt mit der Corona-Pandemie eine noch tiefere Bedeutung. Wie es um den Karneval steht und viele Themen mehr gab es im insider mit Lena Harjes und Judite Miguel.

Konzert für die Wissenschaft

Bericht: Dustin Heye | Thema: In Leipzig finden drei Tim Bendzko Konzerte in einem statt. Mit 4000 Menschen – durchgespielt werden verschiedne Szenarien. Ein Hygienekonzept für Veranstaltungen soll ermittelt werden.

Helau – aber anders?

Bericht: Dustin Heye | Thema: Am 11.11. startet wieder die Karnevals-Session. Wegen der Corona-Pandemie ist es allerdings fraglich, ob Karneval so stattfinden kann, wie wir es bis jetzt kannten. So sieht es auch der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises. Die Stadt Düsseldorf arbeitet aber bereits an alternativen Plänen für Karneval.

Mücken lieben Licht, oder?

Bericht: Katharina Zimmer | Thema: Mückenstiche können echt nervig sein. Mythen und mehr Infos zu Mücken haben wir zusammengefasst.

Infos per Klick

Bericht: Inka Fricke | Thema: Instagram ist eine beliebte Plattform. Neben lustigen Bildern und Stories gibt es auch Beiträge mit mehr Inhalten. HHU.Memes sammelt zum Beispiel in Kooperation mit dem AStA der HHU Kritik zum letzten Semester.

All eyes on: Architektinnen

Moderation: Judite Miguel | Thema: Frauen sind in Architekturberufen in der Unterzahl und oft auch im Hintergrund. Die Ausstellung „Frau Architekt: seit über 100 Jahren Frauen im Architekturberuf“ soll auf Frauen in der Architektur aufmerksam machen.

